Трамп: США контролируют Ормузский пролив и объявят его своей территорией Трамп назвал отличной идеей првозглашение Ормузского пролива территорией США

Москва17 авг Вести.Президент США Дональд Трамп назвал "отличной" идею провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Как он заявил в беседе с журналистами в Белом доме, Штаты уже полностью контролируюn морской путь.

Я просто считаю, что это отличная идея. Я к тому, что мы его (Ормузский пролив – прим. ред.) контролируем... мне нравится идея объявить его территорией [США] отметил Трамп

Ранее американский лидер уже заявлял, что после завершения операции против Ирана Ормузский пролив станет частью территории Соединенных Штатов.