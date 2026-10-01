Трамп: ситуация с контролем США над Ормузским проливом всегда может измениться

Трамп допустил возможность изменения ситуации с контролем США над Ормузом Трамп: ситуация с контролем США над Ормузским проливом всегда может измениться

Москва1 окт Вести.Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, но ситуация всегда может поменяться. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, его слова передает агентство ТАСС.

Он добавил, что за последние два дня через Ормузский пролив "прошло больше нефти, чем когда-либо в истории".

Сейчас через Ормузский пролив проходит огромное количество нефти. Мы им управляем. Мы буквально им управляем. У нас полный контроль. Но, я полагаю, ситуация всегда может измениться рассказал американский лидер

Он также анонсировал скорое принятие решения о возобновлении ударов по Исламской Республике Иран.

Ранее он заявил, что в конфликте с Ираном скоро начнут происходить некие "события". При этом, по его мнению, Исламская Республика в какой-то момент сдастся.