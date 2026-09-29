Москва29 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп считает, что Иран в будущем решит сдаться.
Об этом он заявил после встречи с руководителями компаний, занимающихся разработкой технологии искусственного интеллекта.
Глава Белого дома также вновь отметил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.
Не знаю, собираются ли они [власти Ирана] уже сдаваться. Но они сдадутсясказал Трамп
По словам президента США, дела у иранских властей идут "очень плохо".
Трамп накануне подчеркнул, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени.