Трамп заявил, что Иран в какой-то момент сдастся Трамп: Иран сдастся в какой-то момент

Москва29 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп считает, что Иран в будущем решит сдаться.

Об этом он заявил после встречи с руководителями компаний, занимающихся разработкой технологии искусственного интеллекта.

Глава Белого дома также вновь отметил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.

Не знаю, собираются ли они [власти Ирана] уже сдаваться. Но они сдадутся сказал Трамп

По словам президента США, дела у иранских властей идут "очень плохо".

Трамп накануне подчеркнул, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени.