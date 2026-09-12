Трамп пообещал, что война с Ираном закончится очень скоро Трамп: война с Ираном завершится очень скоро

Москва12 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится очень скоро. Так он ответил на соответствующий вопрос на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

Глава США также пообещал снижение цен на нефть вскоре после окончания боевых действий.

Ранее Трамп допустил, что что война с Ираном могла бы закончиться до выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. При этом американский лидер пригрозил Ирану ужесточением подхода, если Республиканская партия проиграет на выборах в Конгресс.