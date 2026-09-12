Трамп допустил, что может ужесточить подход к Ирану

Трамп заявил, что США могут ужесточить подход к Ирану Трамп допустил, что может ужесточить подход к Ирану

Москва12 сен Вести.Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если Республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в Конгресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер вновь подчеркнул, что конфликт закончится сразу после промежуточных выборов.

Думаю, многие считают, что если мы [республиканцы] проиграем [на выборах], то я сильнее разозлюсь, просто возьму и разберусь с этим. Это тоже вариант сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News

По словам главы Белого дома, Тегеран "в любом случае проиграет".

Ранее Трамп отметил, что Исламская Республика рассчитывает, что к власти в США вернутся представители Демократической партии, которые позволят Ирану иметь ядерное оружие.