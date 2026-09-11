Трамп: Иран рассчитывает на возвращение демократов к власти в США

Трамп заявил, что Иран надеется на победу демократов в США Трамп: Иран рассчитывает на возвращение демократов к власти в США

Москва11 сен Вести.Иран рассчитывает, что к власти в США вернутся представители Демократической партии, которые позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Они пытаются сделать все возможное, чтобы избавиться от меня, потому что думают, что демократы фактически позволят им иметь ядерное оружие сказал американский лидер

По словам главы Белого дома, без предпринятых им ранее действий у Исламской Республики уже могло бы быть ядерное оружие.

Трамп также отметил, что не сожалеет о своем решении начать военную операцию против Тегерана.