Трамп заявил, что не испытывает никаких сожалений из-за атаки на Иран

Трамп рассказал, что не сожалеет о начале военной операции против Тегерана Трамп заявил, что не испытывает никаких сожалений из-за атаки на Иран

Москва11 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп в интервью заявил об отсутствии сожалений в связи с решением начать военную операцию против Исламской Республики Иран.

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Нет, я не верю в слово "сожаление"​​​. Всегда можно немного усомниться в себе… если бы мне пришлось сделать это [атаковать Иран] снова, я бы поступил точно так же сказал Трамп

Ранее он отметил, что конфликт Вашингтона и Тегерана завершится после промежуточных выборов в американский Конгресс.