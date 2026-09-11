Москва11 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп в интервью заявил об отсутствии сожалений в связи с решением начать военную операцию против Исламской Республики Иран.
Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Нет, я не верю в слово "сожаление". Всегда можно немного усомниться в себе… если бы мне пришлось сделать это [атаковать Иран] снова, я бы поступил точно так жесказал Трамп
Ранее он отметил, что конфликт Вашингтона и Тегерана завершится после промежуточных выборов в американский Конгресс.