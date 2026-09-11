Трамп не исключил, что отказался от эскалации с Ираном из-за выборов в США

Трамп рассказал, почему не идет на эскалацию в конфликте с Ираном Трамп не исключил, что отказался от эскалации с Ираном из-за выборов в США

Москва11 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп допустил, что не идет на эскалацию в конфликте с Ираном из-за промежуточных выборов в Конгресс.

Так он прокомментировал замечание ведущей Лоры Ингрэм во время интервью телеканалу Fox News, которая напомнила, что "даже неоконсерваторы говорят, если уж вмешиваться, то по полной"​​​.

Может, я не делаю этого из-за выборов сказал Трамп

Накануне глава Белого дома отметил, что конфликт между США и Ираном точно закончится после промежуточных выборов, но может завершиться и раньше.