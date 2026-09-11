Москва11 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп допустил, что не идет на эскалацию в конфликте с Ираном из-за промежуточных выборов в Конгресс.
Так он прокомментировал замечание ведущей Лоры Ингрэм во время интервью телеканалу Fox News, которая напомнила, что "даже неоконсерваторы говорят, если уж вмешиваться, то по полной".
Может, я не делаю этого из-за выборовсказал Трамп
Накануне глава Белого дома отметил, что конфликт между США и Ираном точно закончится после промежуточных выборов, но может завершиться и раньше.