Москва29 сенВести.Ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении, посвященном объявлению инициативы о запуске нового сайта американского правительства.
У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет поконченосказал Трамп
Ранее стало известно, что представители США и Ирана по отдельности провели переговоры со странами-посредниками, в ходе которых обсудили варианты завершения ближневосточного конфликта. По данным Reuters, последующие переговоры будут сосредоточены на внесении правок в семидневный план, который Тегеран представил Вашингтону.