Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени

Трамп: с ситуацией вокруг Ирана очень скоро будет покончено Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени

Москва29 сен Вести.Ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении, посвященном объявлению инициативы о запуске нового сайта американского правительства.

У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи​​​. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет покончено сказал Трамп

Ранее стало известно, что представители США и Ирана по отдельности провели переговоры со странами-посредниками, в ходе которых обсудили варианты завершения ближневосточного конфликта. По данным Reuters, последующие переговоры будут сосредоточены на внесении правок в семидневный план, который Тегеран представил Вашингтону.