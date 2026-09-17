Трамп: конфликт с Ираном может быть урегулирован до выборов в Конгресс 3 ноября

Трамп: конфликт с Ираном может быть урегулирован до ноябрьских выборов в США Трамп: конфликт с Ираном может быть урегулирован до выборов в Конгресс 3 ноября

Москва17 сен Вести.Президент США Дональд Трамп допустил возможность разрешения конфликта с Ираном до начала промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года.

Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с избирателями в Северной Каролине, куда он прибыл для участия в предвыборном митинге.

Я говорю, что это (завершение конфликта – прим. ред​​​.) произойдет вскоре после выборов, но, возможно, и нет. Возможно, это случится до выборов предположил Трамп

Президент США добавил, что итогом продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке станет "очень хороший финал" для американцев.

По мнению Трампа, Иран заинтересован в достижении мирного соглашения, а конфликт приближается к завершению.

14 сентября глава Белого дома заявил, что решение по поводу участия в возможном мирном соглашении с Ираном в Вашингтоне примут позднее.

При этом 9 сентября Трамп утверждал, что США больше не интересуют мирные переговоры с Исламской Республикой.