Трамп заявил, что конфликт США и Ирана близится к завершению

Трамп надеется на скорое завершение конфликта с Ираном Трамп заявил, что конфликт США и Ирана близится к завершению

Москва17 сен Вести.Конфликт США с Ираном может завершиться в ближайшее время, Тегеран демонстрирует заинтересованность в подписании мирного соглашения, заявил американский президент Дональд Трамп.

Я надеюсь, что мы приближаемся к окончанию конфликта. Они (в Иране – прим. ред.) очень хотят сделки. Посмотрим, что получится заявил Трамп

Комментарий президент США сделал во время общения с прессой в Северной Каролине, где он участвовал в предвыборном митинге.

Иран действительно хочет заключить сделку подчеркнул американский лидер

На вопрос журналистов о том, поступила ли информация о такой позиции Ирана напрямую от представителей Тегерана или через третьи стороны, Трамп ответил утвердительно, заверив, что сведения получены "напрямую".

14 сентября глава Белого дома заявил, что решение по поводу участия в возможном мирном соглашении с Ираном в Вашингтоне примут позднее.

При этом 9 сентября Трамп утверждал, что США больше не интересуют мирные переговоры с Исламской Республикой.