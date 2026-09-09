США не стремятся к мирному соглашению с Ираном, заявил Трамп Трамп: США не настаивают на мирных переговорах с Ираном

Москва9 сен Вести.Мирные переговоры с Ираном больше не интересуют США. Об том заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс.

Он пояснил, что изначально хотел заключить сделку с Тегераном, но с тех пор многое изменилось.

Честно говоря, мы к этому не стремимся. Изначально я хотел заключить сделку. Но утекло много воды, у них от страны осталось мало что. Так что мы к этому не стремимся … Да, переговоры, вероятно, могут состояться. Но мы это не рассматриваем добавил Трамп

Одновременно с этим президент США отметил, что соглашение по ядерной программе Ирана будет достигнуто с вероятностью 99,99%. Впрочем, документ будет включать в себя и другие аспекты, пояснил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что война с Ираном может завершиться после промежуточных выборов в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь.

В ночь на 9 сентября Вооруженные силы Ирана нанесли удар по базам США на Ближнем Востоке. Сообщается, что были запущены не менее 20 ракет.