Трамп: Иран хочет заключить сделку, но не хочет идти на условия США

Трамп заявил, что Иран не хочет идти на его условия мирной сделки Трамп: Иран хочет заключить сделку, но не хочет идти на условия США

Москва17 авг Вести.Иран стремится заключить сделку, но не согласен на условия, которые диктует американская сторона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Они хотят заключить сделку, но они не идут на ту сделку, которую я считаю необходимой отметил Трамп

Накануне портал Axios сообщал, что США и Иран продолжают переговоры через посредников из Пакистана и Катара. Позже стало известно, что стороны достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня.