Москва17 авгВести.Иран стремится заключить сделку, но не согласен на условия, которые диктует американская сторона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Они хотят заключить сделку, но они не идут на ту сделку, которую я считаю необходимойотметил Трамп
Накануне портал Axios сообщал, что США и Иран продолжают переговоры через посредников из Пакистана и Катара. Позже стало известно, что стороны достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня.