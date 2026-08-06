Москва6 авгВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все еще предпочел бы заключить соглашение с Исламской Республикой Иран.
Об этом глава Белого дома сообщил, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
Я бы предпочел заключить сделку, поскольку не хочу убивать людейсказал Трамп
По словам американского лидера, стороны ведут диалог.
Накануне Трамп отметил, что результаты переговоров между Вашингтоном и Тегераном могут стать известны в течение ближайших 48 часов. Он добавил, что стороны добились значительного прогресса.