Иран начал ракетную атаку баз США на Ближнем Востоке в ответ на удары по судам

Тегеран начал атаковать базы США после ударов по иранским танкерам Иран начал ракетную атаку баз США на Ближнем Востоке в ответ на удары по судам

Москва9 сен Вести.Иран выпустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на удары по иранским танкерам в Персидском заливе.

Об этом сообщил телеканал SNN. По его информации, атакованы две базы в Иордании. В общей сложности по ним выпущено по меньшей мере 20 ракет.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по трем иранским танкерам в Персидском заливе. В Пентагоне заявили, что атаки стали ответом на запуск баллистических ракет по двум кораблям ВМС США.

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, призвали экипажи танкеров у портов Бахрейна и Кувейта покинуть суда из-за угроз ответных атак.