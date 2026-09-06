КСИР ударил баллистическими ракетами по американским авианосцу и эсминцу

КСИР заявил о ракетном ударе по авианосцу и эсминцу США КСИР ударил баллистическими ракетами по американским авианосцу и эсминцу

Москва6 сен Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о применении баллистических ракет против американских военных кораблей.

По утверждению иранской стороны, целями атаки стали авианосец и эсминец Военно-морских сил (ВМС) США, передает Reuters со ссылкой на заявление военных. Названия кораблей, район удара и количество использованных ракет не уточняются.

Незадолго до этого КСИР атаковал в Ормузском проливе три нефтяных танкера, связанных с США.

Накануне американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам.

Ранее представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари предупредил, что Тегеран может нарастить интенсивность атак на американские военные корабли на Ближнем Востоке, если Вашингтон продолжит преследование и нанесение ударов по иранским судам.