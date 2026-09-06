Иран готов усилить атаки по кораблям США в ответ на удары по его судам

Тегеран пригрозил США новыми атаками в случае ударов по иранским судам Иран готов усилить атаки по кораблям США в ответ на удары по его судам

Москва6 сен Вести.Тегеран может нарастить интенсивность атак на американские военные корабли на Ближнем Востоке, если Вашингтон продолжит преследование и нанесение ударов по иранским судам.

Об этом заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, чьи слова передает агентство Fars.

Он пояснил, что предупреждения будут реализованы в том случае, если американские военные "продолжат злодеяния и преследования иранских судов", а также продлят военно-морскую блокаду.

В таком случае удары иранских Вооруженных сил по военным кораблям США на Ближнем Востоке усилятся, подчеркнул Зольфагари.

Военачальник также допустил вероятность "расширения масштабов ударов" по военным судам США.

Ранее газета The New York Times писала, что Иран в последние недели стал увереннее оценивать способность наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и может рассчитывать на продолжительное противостояние с США.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам: срок действия меморандума истек, а США продолжают наносить удары по Ирану.