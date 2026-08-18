Reuters: Тегеран готов к прорыву блокады США в случае провала переговоров Reuters: Иран угрожает прорывом блокады США в случае провала переговоров

Москва18 авг Вести.Иран пригрозил прорвать американскую морскую блокаду в случае провала переговоров по мирному урегулированию. Об этом сообщил в беседе с Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

Собеседник агентства отметил, что атака произойдет, если Соединенные Штаты не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель.

Если США не уложатся в этот срок и дипломатия потерпит неудачу, Тегеран предпримет своевременную и точную военную атаку, чтобы прорвать американскую военно-морскую блокаду Исламской Республики говорится в публикации

По словам иранского чиновника, Тегеран принял решение перейти от оборонительной политики к "полностью наступательной" из-за того, что не уверен в эффективности дипломатии в отношениях с Вашингтоном.

Иранские структуры готовы к эскалации напряженности в Ормузском проливе и в регионе в целом, поскольку Иран будет готов принимать решения и предпринимать действия в случае сложных ситуаций сказал собеседник Reuters

Ранее стало известно, что США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Также Трамп в беседе с журналистами отметил, что Тегеран хотел бы заключить сделку, но не согласен на условия, которые диктует Вашингтон.