NYT сообщила о возросшей уверенности Ирана в преддверии выборов в конгресс США

NYT сообщила о росте уверенности Ирана в своих военных возможностях NYT сообщила о возросшей уверенности Ирана в преддверии выборов в конгресс США

Москва4 сен Вести.Иран в последние недели стал увереннее оценивать способность наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и может рассчитывать на продолжительное противостояние с США.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

По данным издания, признаков готовности Тегерана к заключению соглашения с Вашингтоном пока нет. Затяжной конфликт способен усилить давление на администрацию США и негативно сказаться на позициях Республиканской партии перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре.

Источники газеты утверждают, что иранское руководство считает возможности США по проведению новых масштабных ударов ограниченными из-за расходования запасов вооружений.

Дополнительные американские санкции, по оценке NYT, в краткосрочной перспективе также могут привести к дальнейшей эскалации, заключается в материале.