WSJ: Иран готовится к очередной эскалации конфликта с Израилем и США

WSJ: Иран начал готовиться к новому этапу противостояния с США WSJ: Иран готовится к очередной эскалации конфликта с Израилем и США

Москва17 авг Вести.Иран считает, что цель любых инициатив США и Израиля по поводу прекращения огня – желание снизить напряжение на глобальных рынках и выиграть время, чтобы подготовиться к следующему этапу боевых действий с Исламской Республикой. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации анонимных собеседников издания из числа официальных лиц, Тегеран рассматривает текущие переговоры как "интерлюдию перед новым конфликтом", а подписанный враждующими сторонами меморандум "вероятно, стал попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время".

Готовность Ирана продолжать сопротивляться попыткам внешнего силового давления свидетельствует о "глубоком недоверии, которое, скорее всего, помешает сторонам достичь долгосрочного соглашения для быстрого завершения конфликта", отметила WSJ.

Тегеран в связи с этим сделал ставку на усиление влияния Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил) на регулярную армию, назначение на ключевые должности сторонников жесткой линии, а также ускорение производства ракет и беспилотников, утверждает газета со ссылкой на данные разведки нескольких арабских стран.

Уточняется, что эти сведения удалось получить благодаря перехвату переговоров представителей Ирана с союзными группировками, действующими в Ираке и Йемене.

Среди возможных сценариев эскалации называются диверсии против интернет-кабелей в Персидском заливе и попытки дестабилизировать ситуацию в Бахрейне и Кувейте.

Таким образом Тегеран рассчитывает нанести США и Израилю ущерб, который мог бы заставить их отказаться от новых атак на Иран, говорится в статье.

Ранее командующий армией Ирана генерал Амир Хатами предупредил, что Тегеран не допустит возвращения американских военных баз в регионе к прежнему состоянию, добавив, что у США больше нет права на проход через Ормузский пролив и Персидский залив.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, узнало о налаженных ближневосточными странами негласных перевозках нефти через Ормуз.