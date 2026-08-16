Командующий армией Ирана Хатами: Ормузский пролив стал для США запретной зоной

В Иране заявили о потере США доступа к Ормузскому проливу и Персидскому заливу Командующий армией Ирана Хатами: Ормузский пролив стал для США запретной зоной

Москва16 авг Вести.США больше не имеют права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами в интервью иранскому агентству Mehr.

Даже наличие на Ближнем Востоке американских военных баз не сможет восстановить прежнее геополитическое положение, а Иран не допустит создания объектов, которые представляют угрозу для его безопасности, отметил Хатами.

Единственный выход – это уход американцев из региона приводит Mehr слова генерала

США изгнаны из региона, и Вашингтону "больше не разрешено" использовать названные водные пути, подчеркнул генерал.

Контроль над Ормузским проливом предоставляет Ирану значительные геополитические возможности.

Этот рычаг является одним из необходимых условий для прекращения войны заключил командующий армией Ирана

Президент США Дональд Трамп утверждал, что США полностью контролируют Ормузский пролив.

Отвечая на это заявление, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив "не может быть захвачен с помощью твита" или военной силы, а статус этого водного маршрута определит исключительно Тегеран.

В ночь на 16 августа МИД Ирана сообщил, что представители Ирана и Омана пришли к соглашению относительно обновленной карты судоходных маршрутов через Ормузский пролив.