Москва16 авгВести.США больше не имеют права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, заявил командующий армией Ирана генерал Амир Хатами в интервью иранскому агентству Mehr.
Даже наличие на Ближнем Востоке американских военных баз не сможет восстановить прежнее геополитическое положение, а Иран не допустит создания объектов, которые представляют угрозу для его безопасности, отметил Хатами.
Единственный выход – это уход американцев из регионаприводит Mehr слова генерала
США изгнаны из региона, и Вашингтону "больше не разрешено" использовать названные водные пути, подчеркнул генерал.
Контроль над Ормузским проливом предоставляет Ирану значительные геополитические возможности.
Этот рычаг является одним из необходимых условий для прекращения войнызаключил командующий армией Ирана
Президент США Дональд Трамп утверждал, что США полностью контролируют Ормузский пролив.
Отвечая на это заявление, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив "не может быть захвачен с помощью твита" или военной силы, а статус этого водного маршрута определит исключительно Тегеран.
В ночь на 16 августа МИД Ирана сообщил, что представители Ирана и Омана пришли к соглашению относительно обновленной карты судоходных маршрутов через Ормузский пролив.