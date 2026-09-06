Москва6 сен Вести.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Ормузский пролив полностью закрыт для судоходства. Об этом передает телеканал Press TV.

Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив полностью закрыт говорится в материале

Он также отметил, что Иран наносит удары по судам, которые, по его словам, американцы пытаются провести через пролив. При этом Резаи подчеркнул, что эти суда намеренно не топят из-за возможных экологических последствий.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам и не соблюдается.

20 августа президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи расценил это заявление как признание поражения в конфликте и назвал его попыткой отвлечь внимание от внутреннего кризиса.

3 сентября Трамп заявил, что нефтяной транзит через Ормузский пролив восстановился. На следующий день он назвал нынешнее противостояние с Ираном событием незначительного масштаба и пустяками.