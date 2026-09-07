В Иране заявили о планах создать зону ограниченного доступа за пределами Ормуза Press TV: Иран планирует создать зону ограниченного доступа за пределами Ормуза

Москва7 сен Вести.Иран в скором времени объявит о введении новой зоны ограниченного доступа за пределами Ормузского пролива.

Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, его слова передает телеканал Press TV.

Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности объявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет введена новая зона ограниченного доступа сказано в публикации

Кроме того, он предупредил, что любое судно, которое войдет в эту зону без согласования с Тегераном, будет внесено в иранский санкционный список.

3 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что нефтяной транзит через Ормузский пролив восстановился. На следующий день он назвал нынешнее противостояние с Ираном событием незначительного масштаба.

6 сентября Мохсен Резаи сообщил, что Ормузский пролив полностью закрыт для судоходства.