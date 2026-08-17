СМИ узнали о работе "темного флота" в Ормузском проливе Bloomberg: экспортеры тайно наладили вывоз нефти через Ормузский пролив

Москва17 авг Вести.Ближневосточные поставщики нефти негласно наладили систему перевозки углеводородов через Ормузский пролив, сообщает агентство Bloomberg.

Танкеры перемещаются по Ормузскому проливу с выключенными транспондерами, а затем перегружают нефть на крупные суда в Оманском заливе. Ежедневный объем таких секретных перевозок превышает 4 млн баррелей, отмечает агентство.

Новая система помогает удерживать цены на нефть марки Brent в диапазоне $80–90 за баррель.

Подобные перевозки продолжаются уже несколько месяцев, утверждает Bloomberg. Основными экспортерами выступают ОАЭ, Ирак, Катар и Кувейт.

Несмотря на обстрелы судов, увеличение количества ЧП с нефтяными разливами и гибель моряков, темпы вывоза сырья не снижаются. Для многих судовладельцев и экспортеров такой транзит остается единственным способом поддерживать поставки, уточняет Bloomberg.

Одним из участников этой схемы является нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Несмотря на неоднократные атаки на наши суда, мы твердо намерены продолжать выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергоносителей на мировые рынки сообщила компания

С начала военной операции США и Израиля против Ирана 23 судна ADNOC подверглись обстрелам в Ормузском проливе. В итоге погиб один моряк, 20 членов экипажей получили ранения.

Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами предупредил, что Тегеран не допустит возвращения американских военных баз в регионе к прежнему состоянию, добавив, что у США больше нет права на проход через Ормузский пролив и Персидский залив.