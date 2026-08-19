Axios: США создали в Ормузском проливе коридор для тайной перевозки нефти

Axios: США наладили секретный нефтяной коридор в Ормузском проливе Axios: США создали в Ормузском проливе коридор для тайной перевозки нефти

Москва19 авг Вести.США наладили секретную перевозку крупных объемов нефти через Ормузский пролив без согласования с Ираном, сообщает портал Axios.

Ежедневно через южную часть пролива вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров, которые перевозят почти 10 млн баррелей нефти с Ближнего Востока, что составляет примерно 50% от объема, экспортируемого до начала конфликта, отмечает Axios.

Мы контролируем южную часть Ормуза уже два месяца. Корпус стражей исламской революции может создавать некоторые трудности, но он не управляет проливом. Это наша зона ответственности приводит Axios слова источника

Операцию координирует группа военнослужащих США совместно с ближневосточными партнерами Вашингтона.

Группа ежедневно составляет список судов, которые готовятся пройти через Ормузский пролив. Каждую ночь эти танкеры, сопровождаемые американскими истребителями, осуществляют погрузку нефти и проходят контрольные пункты.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что ближневосточные экспортеры нефти также осуществляют тайную перевозку сырья через Ормузский пролив.