Москва27 сенВести.Почти 13 млн баррелей нефти в день проходят через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.
Военные США помогают обеспечивать перевозку нефти, газа, нефтепродуктов и даже удобрений через Ормузский пролив. В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, что больше доконфликтных показателей. Средний показатель составляет почти 13 млн баррелей в деньотметил Райт
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран через Катар передал Вашингтону семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана.