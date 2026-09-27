Минэнерго США: 13 млн баррелей нефти проходят через Ормузский пролив в день

Минэнерго США: через Ормузский пролив проходят 13 млн баррелей нефти в день Минэнерго США: 13 млн баррелей нефти проходят через Ормузский пролив в день

Москва27 сен Вести.Почти 13 млн баррелей нефти в день проходят через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Военные США помогают обеспечивать перевозку нефти, газа, нефтепродуктов и даже удобрений через Ормузский пролив. В один из дней на прошлой неделе через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти, что больше доконфликтных показателей. Средний показатель составляет почти 13 млн баррелей в день отметил Райт

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран через Катар передал Вашингтону семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана.