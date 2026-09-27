Москва27 сенВести.Тегеран ожидает от посредников окончательного ответа США на предложения Ирана по Ормузскому проливу, хотя президент США Дональд Трамп публично отверг эти предложения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram-канале.
Мы видели первую реакцию президента США. Однако через посредников нам ничего не передавалиотметил Аракчи
По его словам, Трамп делает много противоречивых заявлений.
Мы ждем окончательной точки зрения от посредников, на этом основании и будем принимать решенияподчеркнул Аракчи
Любые подвижки в вопросе открытия Ормузского пролива зависят от выполнения США иранских условий, заключил глава МИД Ирана.
Трамп отверг предложения Тегерана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива.