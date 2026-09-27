Аракчи: Иран ждет от посредников финального ответа США на предложения по Ормузу

Иран ожидает от посредников окончательного ответа США на предложения по Ормузу Аракчи: Иран ждет от посредников финального ответа США на предложения по Ормузу

Москва27 сен Вести.Тегеран ожидает от посредников окончательного ответа США на предложения Ирана по Ормузскому проливу, хотя президент США Дональд Трамп публично отверг эти предложения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram-канале.

Мы видели первую реакцию президента США. Однако через посредников нам ничего не передавали отметил Аракчи

По его словам, Трамп делает много противоречивых заявлений.

Мы ждем окончательной точки зрения от посредников, на этом основании и будем принимать решения подчеркнул Аракчи

Любые подвижки в вопросе открытия Ормузского пролива зависят от выполнения США иранских условий, заключил глава МИД Ирана.

Трамп отверг предложения Тегерана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе​​​. Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива.