Москва26 сен Вести.Вашингтон отверг предложение Тегерана по восстановлению движения судов в Ормузском проливе, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Он не уточнил, чем мотивировал это решение.

Я отклоняю их предложение сказал Трамп

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что на данный момент диалог между Исламской Республикой и Соединенными Штатами на высшем уровне невозможен. Он подчеркнул, что США систематически нарушают взятые на себя обязательства, а потому возобновление переговоров с ними возможно лишь после восстановления доверия между странами.