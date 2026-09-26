Москва26 сенВести.Вашингтон отверг предложение Тегерана по восстановлению движения судов в Ормузском проливе, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Он не уточнил, чем мотивировал это решение.
Я отклоняю их предложениесказал Трамп
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что на данный момент диалог между Исламской Республикой и Соединенными Штатами на высшем уровне невозможен. Он подчеркнул, что США систематически нарушают взятые на себя обязательства, а потому возобновление переговоров с ними возможно лишь после восстановления доверия между странами.