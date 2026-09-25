Пезешкиан: Иран надеется на возврат США к меморандуму до выборов в Конгресс

Пезешкиан предположил срок возврата США к меморандуму о взаимопонимании Пезешкиан: Иран надеется на возврат США к меморандуму до выборов в Конгресс

Москва25 сен Вести.Иран надеется, что Соединенные Штаты вернутся к выполнению меморандума о взаимопонимании до промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября, сообщает NBC News со ссылкой на президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана.

Политик, который участвует в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, ответил на вопросы журналистов, в числе которых были представители американских телеканалов NBC и Fox News.

Мы не хотим, чтобы продолжение эскалации на Ближнем Востоке дошло до промежуточных выборов … Мы бы хотели, чтобы американцы вернулись к меморандуму о взаимопонимании до них. цитирует Пезешкиана NBC News

Президент Исламской Республики подтвердил готовность страны договариваться с Соединенными Штатами только на основе принципов международного права. Пезешкиан отметил, что в случае согласия Вашингтона с этим условием Тегеран может отказаться от высокообогащенного урана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт с Ираном закончится вскоре после выборов в Конгресс. При этом глава Белого дома допустил возможность урегулирования ситуации до начала голосования.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года.