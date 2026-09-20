Президент Ирана Пезешкиан поедет в США участвовать в Генассамблее ООН

Иранский президент собирается в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Президент Ирана Пезешкиан поедет в США участвовать в Генассамблее ООН

Москва20 сен Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшее время поедет в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать в работе Генассамблеи ООН, информирует иранское агентство Tasnim.

Заседания высокого уровня Генассамблеи ООН намечены на 22-28 сентября.

…Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Ожидается, что Пезешкиан выступит на Генеральной ассамблее ООН и представит позицию Ирана по международным событиям говорится в сообщении

Отмечается, что, в частности, он изложит иранскую позицию по конфликту с США и Израилем, а также встретится с лидерами ряда стран. Пезешкиана будет сопровождать высокопоставленная делегация.

Ранее США выдали визы делегации Ирана, в том числе Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи.

Россию в Генассамблее ООН представит министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 26 сентября.