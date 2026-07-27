Нетаньяху подтвердил намерение прилететь в Нью-Йорк вопреки угрозе ареста Нетаньяху вопреки угрозе мэра Нью-Йорка об аресте прилетит на Генассамблею ООН

Москва27 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на предупреждения мэра города Зохрана Мамдани о возможном задержании главы израильского кабмина.

О своих планах Нетаньяху сообщил 26 июля в интервью американскому телеканалу Fox News, отметив, что его не беспокоят подобные угрозы.

Я посещал это мероприятие почти каждый год … в течение своего премьерства, если только не возникало проблем с безопасностью. … На этот раз я не ожидаю проблем, поэтому, да, я планирую приехать в Нью-Йорк заявил Нетаньяху

18 июля Мамдани заявил, что городские власти изучают юридические основания для возможного задержания израильского лидера в случае его визита. Градоначальник пояснил, что это связано с обвинениями в военных преступлениях, выдвинутыми против Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС).

Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы израильского правительства 21 ноября 2024 года, обвинив его в преступлениях против мирного населения. Решение суда поддержали Великобритания, Нидерланды и Эстония, однако против его исполнения выступили США и Франция.

26 сентября 2025 года Нетаньяху приехал в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Появление израильского политика на трибуне в сессионного зале вызвало противоречивую реакцию – от аплодисментов до освистывания. Представители делегации некоторых стран демонстративно покинули зал.