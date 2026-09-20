Трамп может встретиться с Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН Fox News: Трамп допустил встречу с президентом Ирана в Нью-Йорке

Москва20 сен Вести.Президент США Дональд Трамп, вероятно, готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News.

Я задал президенту вопрос о Генеральной Ассамблее. Президент Ирана Масуд Пезешкиан будет там. Я спросил, будет ли он открыт к встрече с иранским лидером, и он ответил, что, вероятно, был бы открыт к этому сказал журналист Трей Йингст в эфире телеканала

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с участием глав государств и правительств.

Ранее стало известно, что президент Ирана в ближайшее время поедет в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать в работе Генассамблеи ООН. Он намерен изложить иранскую позицию по конфликту с США и Израилем, а также встретиться с лидерами ряда стран. Пезешкиана будет сопровождать высокопоставленная делегация.