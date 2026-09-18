США выдали визы делегации Ирана для участия в Генассамблее ООН Ограниченный доступ: США пустили делегацию Ирана на Генассамблею ООН

Москва18 сен Вести.Американские власти предоставили въездные визы делегации Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Associated Press.

Агентство ссылается на соответствующее заявление Госдепартамента.

В соответствии с обязательствами США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, основной состав делегации Ирана сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На иранскую делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а также запрет на покупку предметов роскоши и других товаров приводит AP фрагмент заявления

Визы одобрены только для основного состава делегации Исламской Республики, включающего Пезешкиана, министра иностранных дел Аббаса Аракчи и необходимого технического персонала.

Несмотря на неоднократные призывы некоторых американских законодателей ограничить въезд иранским официальным лицам, Соглашение о штаб-квартире ООН 1947 года обязывает США обеспечивать доступ представителям всех государств — участников организации.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые пройдут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 26 сентября.