Пезешкиан: Иран вернется к режиму прекращения огня, как только это сделают США

Пезешкиан: Иран вернется к соблюдению прекращения огня, когда это сделают США Пезешкиан: Иран вернется к режиму прекращения огня, как только это сделают США

Москва1 сен Вести.Иран вернется к соблюдению меморандума о прекращения огня, как только это сделают Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча лидеров стран состоялась на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке.

Между нами и США существует меморандум. Если США вернутся к соблюдению обязательств, которые определены в этом меморандуме, то мы тоже вернемся и будем соблюдать все эти меры сказал Пезешкиан

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам: срок действия меморандума истек, однако признаков того, что какая-либо из сторон готова способствовать прекращению боевых действий, не наблюдается.