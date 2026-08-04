Лавров возглавит делегацию России на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Путин назначил Лаврова главой российской делегации на Генассамблее ООН

Москва4 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет этой осенью в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и глава аналогичного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.