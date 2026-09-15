Захарова: 26 сентября Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лавров выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября Захарова: 26 сентября Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Москва15 сен Вести.Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров 26 сентября, как ожидается, выступит с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Российскую делегацию по традиции возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его рабочий график традиционно получится максимально насыщенным. Центральным элементом станет выступление министра иностранных дел России с трибуны Генассамблеи. Запланировано его выступление на 26 сентября сказала она

Дипломат добавила, что в своем выступлении министр подробно осветит подходы РФ к наиболее острым проблемам современности, а также даст оценку работе Всемирной организации.

Многие, так сказать, получат по заслугам подчеркнула Захарова

Официальный представитель МИД также рассказала, что у Лаврова запланирован насыщенный график двусторонних встреч с представителями дружественных стран на полях Генассамблеи ООН.