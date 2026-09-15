Лавров сообщил, что встретится с Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лавров встретится с Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Лавров сообщил, что встретится с Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Москва15 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

У меня запланирована с ним встреча, с госсекретарем Рубио в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи проинформировал глава МИД РФ в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию

В ходе мероприятия Сергей Лавров заявил, что Россия ни разу не меняла свою позицию по Украине, задачи СВО остаются прежними. В рамках обозначенной позиции Москва готова искать компромиссы. На период переговоров специальная военная операция останавливаться не будет. А если бы американцы не отошли от договоренностей, достигнутых в Анкоридже, "мы бы уже год жили без войны".