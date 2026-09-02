Захарова: Лавров и Рубио могут встретиться на Генассамблее ООН в сентябре

Захарова допустила вероятность встречи Лаврова и Рубио на Генассамблее ООН Захарова: Лавров и Рубио могут встретиться на Генассамблее ООН в сентябре

Москва2 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости во время Восточного экономического форума.

По ее словам, личная встреча руководителей внешнеполитических ведомств не исключена. При этом окончательной договоренности о переговорах пока нет.

Захарова рассказала, что контакты между главами дипломатических ведомств России и Соединенных Штатов стали регулярными. Москва и Вашингтон, по оценке дипломата, осознают важность сохранения каналов общения.

Ранее Захарова сообщила, что сроки следующего контакта РФ и США по снятию "раздражителей" в двусторонних отношениях не могут быть анонсированы по договоренности с Вашингтоном, однако они прорабатываются в настоящее время.