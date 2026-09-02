Москва2 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости во время Восточного экономического форума.
По ее словам, личная встреча руководителей внешнеполитических ведомств не исключена. При этом окончательной договоренности о переговорах пока нет.
Захарова рассказала, что контакты между главами дипломатических ведомств России и Соединенных Штатов стали регулярными. Москва и Вашингтон, по оценке дипломата, осознают важность сохранения каналов общения.
Ранее Захарова сообщила, что сроки следующего контакта РФ и США по снятию "раздражителей" в двусторонних отношениях не могут быть анонсированы по договоренности с Вашингтоном, однако они прорабатываются в настоящее время.