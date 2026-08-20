В МИД рассказали, как продвигаются контакты РФ и США по снятию "раздражителей" Захарова: сроки контактов США и РФ по снятию "раздражителей" прорабатываются

Москва20 авг Вести.Сроки следующего контакта РФ и США по снятию "раздражителей" в двусторонних отношениях не могут быть анонсированы по договоренности с Вашингтоном, однако они прорабатываются в настоящее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в ходе переговоров 23 июля министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле стороны условились продолжать работу, "добиваясь перехода к предметному обсуждению приоритетных" задач, решение которых "должно стать залогом успешной и комплексной нормализации двусторонних отношений".

Что касается логистики самих встреч по "раздражителям", то мы по "джентльменской" договоренности с американцами не анонсируем их, считая важным вести диалог в данном формате в режиме тишины. Можем лишь сказать, что сроки следующего контакта сейчас прорабатываются подчеркнула Захарова в интервью газете "Известия"

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с ИС "Вести" прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут "тихую дипломатию".