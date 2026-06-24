Рябков: консультации РФ и США по раздражителям должны пройти до конца лета

Рябков рассказал, когда состоятся консультации по раздражителям между РФ и США Рябков: консультации РФ и США по раздражителям должны пройти до конца лета

Москва24 июн Вести.Россия и США могут провести новые консультации по устранению раздражителей до конца лета. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил в интервью газете "Известия", что в диалоге Москвы и Вашингтона по устранению раздражителей есть трудности.

Анонсировать нечего, потому что нет конкретных сроков, но есть понимание, что они будут продолжены. По моему представлению, все это должно состояться, в любом случае, до конца лета сказал Рябков

При этом он подчеркнул, что в 2025 году стороны достигли неплохих результатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не прерывала контактов с США, несмотря на паузу в переговорах по украинскому конфликту. По его словам, каналы связи между странами действуют на постоянной основе.