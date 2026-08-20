МИД: Россия ставит перед США вопрос о возврате конфискованной дипсобственности

Захарова рассказала о диалоге России с США по возврату дипсобственности МИД: Россия ставит перед США вопрос о возврате конфискованной дипсобственности

Москва20 авг Вести.Москва в диалоге с американской стороной настойчиво поднимает вопросы возврата конфискованной российской дипломатической собственности и восстановления прямого авиасообщения.

Об этом рассказала в интервью газете "Известия" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нами неизменно и твердо ставится ребром вопрос о необходимости перехода от важных, но технических вопросов деятельности дипмиссий к прорывным задачам, таким как возврат российской конфискованной дипсобственности, а также возобновление прямого авиасообщения заявила дипломат

Захарова подчеркнула, что, несмотря на определенные положительные сдвиги, полноценное восстановление деятельности российского посольства и генеральных консульств в США пока невозможно из-за сложностей в переговорном процессе и различий в позициях сторон.

И над улучшением утраченного доверия надо потрудиться добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут "тихую дипломатию".