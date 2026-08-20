Москва20 авгВести.Москва в диалоге с американской стороной настойчиво поднимает вопросы возврата конфискованной российской дипломатической собственности и восстановления прямого авиасообщения.
Об этом рассказала в интервью газете "Известия" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Нами неизменно и твердо ставится ребром вопрос о необходимости перехода от важных, но технических вопросов деятельности дипмиссий к прорывным задачам, таким как возврат российской конфискованной дипсобственности, а также возобновление прямого авиасообщениязаявила дипломат
Захарова подчеркнула, что, несмотря на определенные положительные сдвиги, полноценное восстановление деятельности российского посольства и генеральных консульств в США пока невозможно из-за сложностей в переговорном процессе и различий в позициях сторон.
И над улучшением утраченного доверия надо потрудитьсядобавила официальный представитель внешнеполитического ведомства
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Москва и Вашингтон ведут "тихую дипломатию".