Рябков: США выстрелили себе в ногу, отказавшись от прямого авиасообщения с РФ

"Выстрелили себе в ногу": Рябков оценил отказ США от прямого авиасообщения с РФ Рябков: США выстрелили себе в ногу, отказавшись от прямого авиасообщения с РФ

Москва24 июн Вести.Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал выстрелом себе в ногу, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

В беседе с газетой "Известия" он отметил, что Москва выступает за возобновление прямых авиарейсов.

Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации [президента США Дональда] Трампа — вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу сказал Рябков

По его словам, прямое авиасообщение между странами является катализатором контактов, в том числе для бизнеса.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сдвигов в вопросе возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном пока нет.

Между тем руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров подчеркнул, что Росавиация готова к прямым авиарейсам между Россией и Соединенными Штатами.