Москва24 июнВести.Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал выстрелом себе в ногу, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.
В беседе с газетой "Известия" он отметил, что Москва выступает за возобновление прямых авиарейсов.
Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации [президента США Дональда] Трампа — вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногусказал Рябков
По его словам, прямое авиасообщение между странами является катализатором контактов, в том числе для бизнеса.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что сдвигов в вопросе возобновления авиасообщения между Москвой и Вашингтоном пока нет.
Между тем руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров подчеркнул, что Росавиация готова к прямым авиарейсам между Россией и Соединенными Штатами.