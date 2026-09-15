Москва15 сен Вести.Участие главы МИД России Сергея Лаврова в совете министров иностранных дел стран-участниц Группы двадцати (G20) в США прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломата спросили, как идет подготовка к участию Москвы в декабрьском саммите G20.

Вон вы куда заглянули, в декабрьский саммит. Я вам хочу сейчас сказать, что подготовка, конечно, идет, только она идет сначала к СМИД - к Совету министров иностранных дел этого формата, к "двадцатке". И если мы, например, думали, что готовиться надо к 30 октября, то вот сейчас сделали по линии су-шерп американские дипломаты заявление о том, что СМИД у них пройдет еще и с 23 по 24 сентября, как я поняла, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Поэтому сейчас на данном этапе готовимся к этим непосредственно мероприятиям. Прорабатывается участие министра иностранных дел в СМИД "двадцатки". Как только все будет детально проработано, сможем уже точно подтвердить