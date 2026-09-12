Песков: пока не определено, поедет ли Путин в Майами на саммит G20

Пока неизвестно, поедет ли Путин в Майами на саммит G20, заявил Песков Песков: пока не определено, поедет ли Путин в Майами на саммит G20

Москва12 сен Вести.Поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами, пока неизвестно. Об этом заявил в Нью-Дели на встрече глав БРИКС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так Песков ответил на вопрос о намерении главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться на американской площадке с Путиным, сообщает ТАСС.

Неизвестно, поедем ли мы туда, в Майами заметил Песков

Дмитрий Песков напомнил о предложении президента России Зеленскому.

Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву добавил пресс-секретарь российского президента

Ранее Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным на полях саммита Группы двадцати (G20) в Майами. Саммит в Майами запланирован на 14-15 декабря 2026 года.