Трамп пока не думал о приглашении Путина на саммит G20

Трамп не решил, приглашать ли Путина на G20 Трамп пока не думал о приглашении Путина на саммит G20

Москва3 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос о приглашении российского лидера Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами.

Я пока еще не думал об этом сказал Трамп, отвечая на вопрос телеканала GB News о возможном приглашении Путина

Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность участия российского лидера во встрече.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июля заявлял, что Москва примет участие в мероприятии на высоком уровне.