Москва3 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос о приглашении российского лидера Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами.
Я пока еще не думал об этомсказал Трамп, отвечая на вопрос телеканала GB News о возможном приглашении Путина
Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность участия российского лидера во встрече.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июля заявлял, что Москва примет участие в мероприятии на высоком уровне.