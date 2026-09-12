Москва12 сенВести.В декабре в Майами (США) пройдет саммит "Большой двадцатки". Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима сообщил во время общения с журналистами.
Эта встреча необходима для обсуждения и принятия дальнейших решенийзаявил Зеленский
Саммит G20 состоится 14-15 декабря 2026 года в гольф-клубе Trump National Doral Miami и пройдет под председательством президента США Дональда Трампа. Россия уже получила приглашение на мероприятие и пока прорабатывает формат своего участия в саммите.
Ранее сообщалось, что российская делегация примет участие во встрече министров энергетики в рамках "Группы двадцати". Она пройдет в рамках американского председательства в Хьюстоне (штат Техас).