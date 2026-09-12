Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G20 Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Москва12 сен Вести.В декабре в Майами (США) пройдет саммит "Большой двадцатки". Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима сообщил во время общения с журналистами.

Эта встреча необходима для обсуждения и принятия дальнейших решений заявил Зеленский

Саммит G20 состоится 14-15 декабря 2026 года в гольф-клубе Trump National Doral Miami и пройдет под председательством президента США Дональда Трампа. Россия уже получила приглашение на мероприятие и пока прорабатывает формат своего участия в саммите.

Ранее сообщалось, что российская делегация примет участие во встрече министров энергетики в рамках "Группы двадцати". Она пройдет в рамках американского председательства в Хьюстоне (штат Техас).