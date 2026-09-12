Песков: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву

Песков прокомментировал слова Зеленского о желании встретиться с Путиным Песков: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву

Москва12 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он действительно ищет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова Зеленского о желании поговорить в Путиным в рамках саммита Группы двадцати (G20) в США.

Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он [Зеленский] может прилететь в Москву пояснил Песков

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 14–15 декабря в гольф-клубе Trump National Doral Miami. Россию уже пригласили на мероприятие, но официально в Кремле не огласили формат участия.