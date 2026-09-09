Москва9 сенВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 сентября примет участие в круглом столе, посвященном украинскому конфликту и юридической агрессии Запада. Мероприятие состоится в Дипакадемии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Круглый стол посетят представители международных организаций, а также более 110 послов различных государств.
Пятнадцатого сентября Дипакадемия организует тринадцатый круглый стол для московского дипломатического корпусасказала Захарова
Она добавила, что министр в ходе своего выступления осветит конъюнктурное использование Киевом и его западными спонсорами органов международного правосудия, а также создание ими псевдоюридических механизмов ради изъятия активов РФ.
Ранее Захарова обратила внимание, что западные дипломаты, которые возвращаются из России, уходят в своих странах в оппозицию. Они часто переосмысливают действия своих правительств, которые в действительности вредят населению, сказала она.