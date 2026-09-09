Лавров 15 сентября выступит на круглом столе по Украине в Дипакадемии

Лавров примет участие в круглом столе по Украине Лавров 15 сентября выступит на круглом столе по Украине в Дипакадемии

Москва9 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 сентября примет участие в круглом столе, посвященном украинскому конфликту и юридической агрессии Запада. Мероприятие состоится в Дипакадемии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Круглый стол посетят представители международных организаций, а также более 110 послов различных государств.

Пятнадцатого сентября Дипакадемия организует тринадцатый круглый стол для московского дипломатического корпуса сказала Захарова

Она добавила, что министр в ходе своего выступления осветит конъюнктурное использование Киевом и его западными спонсорами органов международного правосудия, а также создание ими псевдоюридических механизмов ради изъятия активов РФ.

Ранее Захарова обратила внимание, что западные дипломаты, которые возвращаются из России, уходят в своих странах в оппозицию. Они часто переосмысливают действия своих правительств, которые в действительности вредят населению, сказала она.