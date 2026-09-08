Лавров: Россия всегда готова к переговорам по урегулированию на Украине

Лавров напомнил о готовности России к переговорам по Украине Лавров: Россия всегда готова к переговорам по урегулированию на Украине

Москва8 сен Вести.Россия всегда готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Дипломат указал на важность ведения переговоров.

А мы к ним (переговорам — прим. ред.) всегда готовы, на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренностей по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса, созданного руками Запада сказал Лавров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет добиться урегулирования на Украине мирными средствами и открыта для этого процесса. По его словам, РФ надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.