Москва8 сенВести.Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что РФ хочет добиться урегулирования кризиса мирными средствами и открыта для этого процесса.
Мы надеемся, что в этом отношении произойдет какое-то продвижение. Мы надеемся на возобновление переговоров между тремя сторонами - Россией, Украиной и СШАсказал Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что РФ не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить.
Ранее Песков заявил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине.