Песков: РФ рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Россия надеется возобновить трехсторонние переговоры по Украине, заявил Песков Песков: РФ рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Москва8 сен Вести.Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что РФ хочет добиться урегулирования кризиса мирными средствами и открыта для этого процесса.

Мы надеемся, что в этом отношении произойдет какое-то продвижение​​​. Мы надеемся на возобновление переговоров между тремя сторонами - Россией, Украиной и США сказал Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что РФ не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить.

Ранее Песков заявил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине.